V Ljubljani tretji festival violončela

Ljubljana, 15. oktobra - V Ljubljani bo od danes do 25. oktobra potekal tretji festival Cellofest, posvečen violončelu in izvajalcem na tem glasbilu. Obsegal bo koncerte, delavnice in seminarje z domačimi in tujimi pedagogi. Na otvoritvenem koncertu v Slovenski filharmoniji bo nocoj nastopil 12-članski ansambel Cellofest s solistoma Nuško Drašček Rojko in Markom Hatlakom.