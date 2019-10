Policisti na vlaku v Dobovi odkrili 13 kilogramov heroina

Dobova, 15. oktobra - Policisti so na izrednem potniškem vlaku, ki je bi namenjen v Avstrijo in je na mejni prehod za mednarodni železniški promet v Dobovi iz Turčije pripeljal v soboto, odkrili večjo količino prepovedanih mamil. Pri pregledu potniškega vagona, ki ga je uporabljalo osebje, so odkrili potovalno torbo z nekaj več kot 13 kilogrami heroina.