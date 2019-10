Tatovi podob tokrat o življenju in smrti HPD-ja

Ljubljana, 16. oktobra - V klubu Gromka na Metelkovi bo drevi ob 21. uri premiera burlesknega performansa Življenja in smrti HPD-ja. Performans sodi v serijo Tatovi podob predstavljajo, izvedel pa ga bo član skupine The Feminalz Loup Abramovici, ki nastopa pod umetniškim imenom HPD (Hormonal Pertubator in Decay oziroma Hormonski motilec v razkroju).