Pri Mladinski knjigi tudi nova knjiga norveške pisateljice Marie Parr

Ljubljana, 15. oktobra - Pri Mladinski knjigi so izdali nove knjige iz zbirk Odisej in Sinji galeb. V prvi je izšla knjiga V morju zrnce soli ameriške avtorice litovskih korenin Rute Sepetys, v zbirki Sinji galeb pa sta izšli Golmanka in morje norveške pisateljice Marie Parr ter Nenavadni primer navadne muhe s slabo karmo Mateje Mahnič.