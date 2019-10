Novomeški kriminalisti razkrinkali tihotapce migrantov

Dobova, 15. oktobra - Novomeški kriminalisti, ki so pred letom zaznali, da na obmejnem območju Posavja deluje kriminalna združba tihotapcev migrantov, so po hišnih preiskavah konec septembra razkrinkali 11 osumljencev, ki so storili najmanj 30 tovrstnih kaznivih dejanj. Policisti so sicer ugotovili, da se je cena prevoza za posameznega tujca gibala od 300 do 400 evrov.