Slovenija glede indeksa enakosti spolov nad povprečjem Evropske unije

Ljubljana, 15. oktobra - Slovenija je na najnovejšem indeksu enakosti spolov med 28 državami EU na 11. mestu in je za 0,9 točke nad povprečjem EU. Na prvih treh mestih so Švedska, Danska in Francija, na zadnjih treh Slovaška, Madžarska in Grčija, je danes na spletni strani objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.