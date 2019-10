Nekdanji ustavni sodnik Petrič: Ustavni sodniki bi morali biti zrele osebnosti

Ljubljana, 15. oktobra - Nekdanji predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je za STA ob aktualnem sporu med ustavnima sodnikoma Klemnom Jakličem in Matejem Accettom opozoril na ključno vlogo ustavnega sodišča, ki mora biti neomadeževano. Biti mora tudi čim bolj neodvisno in sestavljeno iz čim bolj zrelih osebnosti, ki so se pripravljene tudi izpostaviti.