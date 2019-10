Kljub sankcijam ZDA Erdogan vztraja pri ofenzivi v Siriji

Baku/Peking, 15. oktobra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes potrdil, da bo Turčija nadaljevala operacijo proti Kurdom na severu Sirije, dokler ne bo dosegla svojih ciljev. To je dejal, potem ko so ZDA znova pozvale Ankaro h končanju ofenzive in proti njej uvedle prve sankcije. H končanju ofenzive je danes Turčijo pozvala tudi Kitajska.