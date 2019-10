Policisti dvema osebama na Goričkem zasegli 119 sadik konoplje

Murska Sobota, 15. oktobra - Policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na območju Goričkega, v kateri so skupno zasegli 119 sadik prepovedane konoplje in pripomočke za hidroponično pridelavo, zoper 40- in 38-letna osumljenca pa so podali kazensko ovadbo, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.