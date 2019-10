Pred svetovnim dnevom oživljanja opozorili na pomen izobraževanja mladih

Ljubljana, 15. oktobra - Oživlja lahko skoraj vsakdo, so danes sporočali varovanci Doma Janeza Levca in Centra Matevža Langusa Radovljica, ki so pred svetovnim dnevom oživljanja v centru Ljubljane skupaj z ambasadorjem dogodka Juretom Koširjem prikazali temeljne postopke oživljanja. Na pomen izobraževanja mladih o postopkih oživljanja so opozorili tudi strokovnjaki.