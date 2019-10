Srbskemu vozniku zaradi nezakonitega prevoza migrantov odvzeli prostost

Sodražica/Kočevje/Ljubljana, 15. oktobra - Policisti Policijske uprave Ljubljana so v ponedeljek v Podklancu pri Sodražici na Dolenjskem ustavili kombi slovenskih registrskih oznak, v katerem je srbski državljan prevažal 30 državljanov Pakistana in Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Voznika, ki so mu odvzeli prostost, bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.