Poteko namesto Blagotinška

Ljubljana, 15. oktobra - Selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je za oktobrski prijateljski tekmi proti Nizozemski in Srbiji naknadno vpoklical člana Celja Pivovarne Laško Vida Poteko. Osemindvajsetletni krožni napadalec, ki bo zamenjal poškodovanega Blaža Blagotinška, je za slovensko reprezentanco do sedaj zbral 53 nastopov in dosegel 28 golov.