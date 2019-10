V Mozambiku v napetem ozračju potekajo volitve

Maputo, 15. oktobra - V Mozambiku danes potekajo predsedniške, parlamentarne in regionalne volitve. Volivci so se na volišča odpravili po razgreti kampanji, ki so jo zaznamovali nasilje in obtožbe prevar. Zmaga se tudi tokrat nasmiha stranki Frelimo, ki v revni državi na jugu Afrike vlada že od osamosvojitve od Portugalske leta 1975.