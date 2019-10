Slovenija v knjižnem Frankfurtu z devetimi dogodki

Frankfurt, 15. oktobra - Slovenija se bo na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki bo potekal od 16. do 20. oktobra, mednarodnemu občinstvu predstavljala s stojnico in devetimi dogodki s slovenskimi avtoricami in avtorji z novimi knjižnimi prevodi v nemščini. Drevišnjega odprtja sejma se bo udeležil tudi minister za kulturo Zoran Poznič, ki se bo na sejmu mudil še v sredo.