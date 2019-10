New Haven, 15. oktobra - V starosti 89 let je v ponedeljek umrl avtor in literarni kritik Harold Bloom. Priznani profesor na Yaleu je napisal več kot 20 del, najbolj znano je Tesnoba vplivanja, s katero je sredi sodobnih trendov izkazal spoštovanje do starih literarnih mojstrov. Umrl je v bolnišnici v New Havenu, poroča britanski Guardian.