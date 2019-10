Ljubljana, 15. oktobra - Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janez Posedi in direktorica inšpekcije Andreja Bizjak bosta danes ob 11. uri v sobi 533 ministrstva za kmetijstvo na Dunajski 22 dala izjavo za medije glede uporabe aditivov v pripravi mesnih izdelkov in morebitnega ogrožanja zdravja potrošnikov, so sporočili z ministrstva.