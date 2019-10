Cene nafte še naprej upadajo

Singapur, 15. oktobra - Cene nafte so se v azijskem trgovanju znova znižale. Vlagatelji so skeptični, da bodo ZDA in Kitajska dejansko podpisale dogovor in razrešile trgovinski spor. Kitajska naj bi si namreč želela nadaljnjih pogovorov z ZDA, preden bo delni sporazum, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump že označil kot preboj, lahko podpisala.