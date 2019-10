Siol: HSE v preiskavi zaradi informacij o poslih z električno energijo

Ljubljana, 15. oktobra - Agencija za energijo preiskuje Holding Slovenske elektrarne (HSE) zaradi informacij o poslih s kupovanjem in prodajo električne energije, poroča portal Siol. Na HSE so pojasnili, da gre za sum kršitve določb evropske uredbe "v zvezi s prepovedjo trgovanja na podlagi notranje informacije in obveznostjo pravočasne objave notranje informacije".