Newyorške borze končale v rdečem

New York, 14. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s padci, saj so vlagatelji še vedno previdni in se ne veselijo prezgodaj napredka v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Dodatne carine bi lahko uvedli še konec leta, če se pogovori med največjima svetovnima gospodarstvoma spet izjalovijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.