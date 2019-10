Francozi in Turki neodločeno, Ukrajinci že na Euru

Ljubljana, 14. oktobra - Nogometaši so danes v kvalifikacijah za Euro 2020 odigrali sedem tekem v skupinah A, B in H. Po neodločenem izidu v Parizu med Francijo in Turčijo 1:1 so v boljšem položaju v tej skupini gostje. Na tekmi v Kijevu pa so Ukrajinci premagali Portugalce z 2:1 in si kot peta ekipa že zagotovili nastop na Euru.