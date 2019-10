Margaret Atwood in Bernardine Evaristo dobitnici literarne nagrade booker

London, 15. oktobra - V Londonu so v ponedeljek zvečer britansko literarno nagrado booker, vredno 50.000 britanskih funtov, podelili kar dvema avtoricama. Prejeli sta jo Margaret Atwood za roman Pričevanja in Bernardine Evaristo za pripoved z naslovom Girl, Woman, Other, poročajo tuje tiskovne agencije.