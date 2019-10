Šarec v pismu voditeljem EU proti preložitvi odločitve o pogajanjih s Skopjem in Tirano

Ljubljana/Luxembourg, 14. oktobra - Premier Marjan Šarec je pred vrhom EU, na katerem naj bi odločali tudi o začetku pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, danes pisal voditeljem članic unije in predsedniku Evropskega sveta. V pismu pojasnjuje stališče Slovenije, ki nasprotuje vnovični preložitvi odločitve in poudarja strateški pomen odločitev o širitvenem procesu.