Evropske borze trgovanje končale pod gladino

London/Frankfurt/Pariz, 14. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Slabši kitajski gospodarski rezultati so po mnenju analitikov zasenčili optimizem glede petkovega delnega trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko. Vlagatelji sicer budno spremljajo tudi dogajanje v zvezi z izstopom Velike Britanije iz EU, ki je predviden konec meseca.