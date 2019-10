Trumpovi podporniki ustvarili videospot predsednika, ki spodbuja k nasilju

New York, 14. oktobra - Podporniki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so ustvarili videospot, v katerem Trumpov lik v cerkvi, ki so jo krstili za "cerkev lažnih novic", pobija vernike, ki so označeni z logotipi medijskih organizacij ali Trumpovih političnih nasprotnikov. Vrstijo se že obsodbe in pozivi Beli hiši oziroma Trumpu, da video obsodi.