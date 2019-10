Na občinah Muta in Vuzenica zbrali prijave občanov o škodi po avgustovskem neurju

Muta/Vuzenica, 14. oktobra - Na občinah Muta in Vuzenica so zbrali podatke o prijavi škode zaradi neurja, ki je 24. avgusta prizadelo omenjeni občini. Skupno je za dobrih 226.000 evrov prijavljene škode na objektih in lokalni infrastrukturi, a sanacija bo terjala mnogo več. Podatke o škodi v gozdovih, na vodotokih in državni infrastrukturi pripravljajo državne ustanove.