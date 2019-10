Cerar o sodbi katalonskim voditeljem: Ne smemo se vmešavati v suverenost Španije

Luxembourg, 14. oktobra - Zunanji minister Miro Cerar je v odzivu na sodbo katalonskim voditeljem izpostavil, da je Španija suverena država in da je treba spoštovati suverenost njenega notranjega pravnega reda, kot to spoštujejo drugi, ko gre za Slovenijo. "Ne smemo se v to vmešavati," je poudaril Cerar po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luksemburgu.