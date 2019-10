Predstavniki Pomurja s Šarcem o geotermalni energiji

Ljubljana, 14. oktobra - Predstavniki Pomurja so danes s predsednikom vlade Marjanom Šarcem ter ministri za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo govorili o zapletih pri izrabi geotermalne energije. Ob izmenjavi pogledov na reševanje ovir so sklenili, da oblikujejo strokovno delovno skupino, ki bo preučila ovire in pripravila konkretne predloge za reševanje težav.