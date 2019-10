Sviz za čimprejšnjo vzpostavitev specialistične ambulante za zaposlene v kulturi

Ljubljana, 14. oktobra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je na ministra za kulturo Zorana Pozniča minuli teden naslovil poziv, naj se odzove na pobudo zaposlenih v kulturi za vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante. Kot pravijo na ministrstvu, so dokumentacijo posredovali pristojnim ministrstvom v dopolnitve in odločanje.