Katalonska nogometna zveza ustavila dejavnosti, Barcelona za političen dialog

Barcelona, 14. oktobra - Na današnjo odločitev španskega vrhovnega sodišča, ki je katalonske voditelje zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije obsodilo na zaporne kazni, so se odzvali tudi številni katalonski športni kolektivi in klubi. Nogometna zveza je prekinila vse dejavnosti, pri vodilnem katalonskem klubu Barceloni pa so poudarili, da zapor ni rešitev.