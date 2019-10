EU: Proti ameriškim carinam se bomo borili do konca

Bruselj, 14. oktobra - Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je danes napovedala, da se bodo proti carinam, ki so jih ZDA napovedale EU zaradi evropskih subvencij evropskemu proizvajalcu letal Airbusu, borili do konca. Vse do petka, ko naj bi carine stopile v veljavo, bodo pritiskali na ZDA, naj ukrep vsaj zamrznejo, je dodala.