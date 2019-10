Newyorške borze s padci v nov teden

New York, 14. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje začele s padci indeksov. Vlagatelji so previdni in se ne veselijo prezgodaj doseženega napredka v trgovinskih pogajanjih med ZDA in Kitajsko. Državi sta namreč dosegli preboj v trgovinskih pogajanjih, vendar dogovor po napovedih še nekaj časa ne bo podpisan.