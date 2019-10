Vreme: Ponoči in v torek bo na zahodu pretežno oblačno, proti vzhodu delno jasno

Ljubljana, 14. oktobra - Do jutra se bo oblačnost od zahoda razširila nekoliko bolj proti osrednji Sloveniji, vzhodneje bo ostalo precej jasno. Jugozahodnik se bo, razen v Prekmurju in deloma na Štajerskem ter v višjih legah, prehodno umiril. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.