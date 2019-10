Ljubljana, 14. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,28 odstotka in se ustavil pri 872,15 točke. Borzni posredniki so sklenili za 839.260 evrov poslov, od tega več kot tretjino z delnicami Krke. Te so se podražile za 0,31 odstotka.