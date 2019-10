Na konferenci na Brdu izpostavili razlike v varnosti pri delu med spoloma

Brdo pri Kranju, 14. oktobra - Delovna mesta in delo moških ter žensk se razlikujejo glede na delovne pogoje in kakovost delovnih mest, kažejo raziskave. Te razlike vplivajo na tveganja, s katerimi se srečujejo moški in ženske, kar se v praksi pogosto podcenjuje ali spregleda, so opozorili sodelujoči na mednarodni konferenci, ki danes poteka na Brdu pri Kranju.