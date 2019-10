Španija izdala nov mednarodni priporni nalog za Puigdemonta

Madrid, 14. oktobra - Španija je danes izdala nov evropski in mednarodni priporni nalog za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev. Objavili so ga kmalu po tistem, ko so zaradi teh dveh kaznivih dejanj obsodili druge nekdanje katalonske voditelje.