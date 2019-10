Posočje z največjo rastjo obiska v zadnjih letih

Tolmin, 14. oktobra - Poletna turistična sezona v Posočju je bila uspešna, saj so zabeležili največjo rast obiska v zadnjih letih. Sezono bodo sklenili s približno 860.000 nočitvami, kar predstavlja od šest do sedemodstotno rast. V zadnjih nekaj letih so obisk več kot podvojili, je danes povedal direktor Javnega zavoda za turizem Dolina Soče Janko Humar.