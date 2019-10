Prijeli deset tujcev pri nezakonitem prevozu migrantov

Ljubljana/Novo mesto, 14. oktobra - Dolenjski policisti so od petka do nedelje med varovanjem državne meje in na avtocesti prijeli sedem tujcev, ki so v kombiju in osebnih vozilih prevažali 17 migrantov, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Pri nezakonitem prevozu migrantov čez mejo pa so ribniški policisti prijeli še tri tujce. Vseh deset osumljencev so pridržali.