Začel se je jubilejni 20. festival Poklon viziji

Nova Gorica, 14. oktobra - Na trgu Evrope se je v nedeljo začel 20. čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki bo do nedelje potekal v sedmih izbranih mestih v Sloveniji in Italiji. Ob letošnjem jubileju so organizatorji festivala pripravili bogat program s številnimi gosti. Dobitnica nagrade Darko Bratina je britanska dokumentaristka Kim Longinotto.