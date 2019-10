Na Soriški planini v okviru vojaškega usposabljanja uprizorili prikazno vajo

Bohinjska Bistrica, 14. oktobra - Pripadniki Slovenske vojske in oboroženih sil zaveznic, ki sodelujejo na mednarodnih vojaški vaji Zvezda Triglava 2019, so danes medijem na Soriški planini predstavili potek usposabljanja, uprizorili pa so tudi konkretno prikazno vajo. Na vaji sicer sodeluje več kot 300 pripadnikov, poleg slovenskih največ pripadnikov britanskih oboroženih sil.