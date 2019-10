Za strelca z mariborske Titove še sklepne besede in izrek sodbe

Maribor, 14. oktobra - S pričanjem izvedenca za preiskavo fotografij in posnetkov varnostnih kamer se je danes na mariborskem sodišču sklenil dokazni postopek v novem sodnem postopku zoper Senada Softića, ki je obtožen umora in povzročitve splošne nevarnosti na Titovi cesti v Mariboru pred dvema letoma. V četrtek sledijo sklepne besede in nato izrek sodbe.