Hrvaška bo izgnala skrajnega levičarja iz BiH

Zagreb, 14. oktobra - Pristojne hrvaške inštitucije so zavrnile prošnjo Hrvata, ki je državljan Bosne in Hercegovine, za podaljšanje začasnega bivanja na Hrvaškem zaradi več razlogov, med drugim zaradi poveličevanja nekdanjih komunističnih voditeljev, kot je Tito, ter skrajnih levičarskih skupin, predvsem nemške Baader-Meinhof in italijanskih Rdečih brigad.