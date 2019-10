Kolegij direktorjev slovenskih gledališč opozarja na znižanje programskih sredstev

Ljubljana, 14. oktobra - Organizacije in posamezniki s področja kulture so konec septembra vlado opozorili na zaveze iz koalicijske pogodbe. Med podpisniki je bil tudi Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, ki tokrat v novem pismu opominja, da so se z odpravo varčevalnih ukrepov še dodatno znižala programska sredstva, vir, ki je hranil precejšen del samozaposlenih.