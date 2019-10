Na okrogli mizi osvetlili pereče težave stanovanjske politike

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenija ni bogata družba, v kateri si lahko vsak sam zagotovi prebivališče, zato je naloga države in lokalne skupnosti, da pomagata, je bilo slišati na okrogli mizi o zagotavljanju kakovostnih in dostopnih bivališč. Država poskuša na izzive odgovoriti z novim zakonom, katerega cilj je večja dostopnost do javnih najemnih stanovanj.