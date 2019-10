Ministrstvo: Postojnski predlog za zaščito zajetja Malni zastavljen preozko

Ljubljana, 14. oktobra - Na okoljskem ministrstvu, kjer so pred dnevi v javno obravnavo dali osnutek predloga zakona o vodovarstvenih območjih na primorsko-notranjskem krasu, so v odzivu na kritike Občine Postojna zapisali, da je bil postojnski predlog o zaščiti zajetja Malni zastavljen preozko, saj so znotraj istega vodovarstvenega območja tudi druga zajetja.