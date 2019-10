Tina Maze dneve posveča pretežno družini

Ljubljana, 14. oktobra - Najboljša slovenska alpska smučarka v zgodovini Tina Maze se po rojstvu hčerke Anouk, s partnerjem Andreo Massijem sta se jo razveselila februarja lani, posveča pretežno družini. Še vedno dela z večino partnerjev, ki so jo podpirali tudi med kariero, in s tem so povezani tudi skoraj edini njeni sedanji nastopi v javnosti.