Na razpravi o migracijah in politični odgovornosti izpostavili pomen integracije

Ljubljana, 14. oktobra - Na današnjem forumu v organizaciji Mirovnega inštituta so sodelujoče premišljevale, kako na področju migracij zahtevati in uveljaviti politično odgovornost, preseči politike zastraševanja ter zagotoviti spoštovanje pravic migrantov in beguncev. Med drugim so izpostavile posledice sovražnega diskurza v javnosti in pomen integracije v družbo.