Na posvetu pri predsedniku za enakopravno Slovenijo v jedru EU

Ljubljana, 14. oktobra - Evropa in svet sta se v zadnjem času zelo spremenila, zato se morata tako Evropska unija kot Slovenija temu prilagoditi, so se strinjali udeleženci današnjega posveta pri predsedniku republike. V razpravi so dali različne predloge, načeloma pa so se strinjali, da mora Slovenija biti v jedru EU ter v uniji imeti enako moč kot ostale članice.