Ob zaključku mednarodnega projekta Po sledeh družine Straub izšla monografija

Ljubljana, 14. oktobra - Ob zaključku mednarodnega projekta - TrArS - Tracing the Art of the Straub Family (Po sledeh družine Straub) so v Narodni galeriji predstavili istoimensko monografijo. Gre za prvi poskus celostne obravnave umetnosti kiparske družine Straub. Besedila so prispevali umetnostni zgodovinarji, konservatorji in restavratorji, zbrani v projektu.