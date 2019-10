Pri Zadru sedmerica osumljena večkratnega skupinskega posilstva 15-letnice

Zagreb/Zadar, 14. oktobra - Hrvaška policija je kazensko ovadila sedem fantov, starih med 17 in 19 let, ker so v letu dni večkrat skupinsko posilili 15-letnico v kraju blizu Zadra. Na Hrvaškem so osupli zaradi zločina kot tudi zaradi ravnanja sodišča v Zadru, ki je vsem osumljencem minuli konec tedna dovolilo, da se branijo s prostosti.