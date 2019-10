Zbiranje denarja za Gala bodo nadaljevali preko drugega društva

Maribor, 14. oktobra - Starša šestletnega Gala, ki se bori s prirojeno deformacijo rok in bi za operacijo v ZDA potreboval 120.000 evrov, nadaljujeta humanitarno akcijo zbiranja denarja za sina. Čeprav je predsednica društva Maus Nataša Švikart prejšnji teden zatrdila, da so zbrali dovolj denarja, starša to zanikata. Akcijo bodo nadaljevali preko drugega društva.